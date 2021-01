REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 16 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

PENSO CHE GIANNI RODARI SIA SEMPRE TRA NOI, ANCHE SE E’ VOLATO VIA APPENA TRENTASEI PRIMAVERE FA, LEGGERO COME L’ARIA FANTASIOSA, CHE ISPIRAVA I SUOI RACCONTI. ECCO, UNO DEI PERSONAGGI CHE PENSO ABBIANO A CHE FARE ANCHE CON UN MODO NUOVO, DIVERSO E SOPRATTUTTO GIUSTO DI “COMUNICARE LO SPORT”. IERI L’ALTRO E’ ENTRATO IN CAMPO ANDREA ABODI, STRINGENDO IN PUGNO IL CARTELLINO VERDE, CHE “L’ARBITRO GIUSTINO”, IMMAGINATO DA GIANNI, AVREBBE POTUTO BRANDIRE A SORPRESA CON SOMMA MERAVIGLIA DI CALCIATORI E PUBBLICO, VISTO CHE IL FAIR PLAY AD OGGI CONTINUA AD APPARIRE EPISODICAMENTE, COME I MIRACOLI. LO STRAORDINARIO SUCCESSO MONTANTE DEGLI APPUNTAMENTI SULL’ETICA DEL LINGUAGGIO PER LO SPORT E DALLO SPORT ALLA SOCIETA’ CIVILE, A COMINCIARE DA QUELLO DI GIOVEDI’ SCORSO ALLO STADIO DI DOMIZIANO, CONFERMA CHE IL RUOLO DEI MEDIATTORI (DA MEDIA) E’ TROPPO IMPORTANTE E COMPLESSO PER ESSERE RELEGATO ALLA MERA CRONACA O AI “PROCESSI”, CHE SEGUONO AGLI AVVENIMENTI. PER QUESTO, LE OCCASIONI D’INCONTRO CHE CI ATTENDONO IL 21, 28 GENNAIO E 4 FEBBRAIO, DEVONO ESSERE RITENUTE UNICHE E IRRINUNCIABILI…