NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (90a puntata) - CALCIO - GILBERTO NOLETTI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (90a puntata) – CALCIO – GILBERTO NOLETTI (Cusano Milanino, 9 maggio 1941) A 19 anni ha preso parte al Torneo Olimpico di Calcio, nel ruolo di ruolo di difensore.e classificandosi al quarto posto con la squadra composta da lui stesso e da Alfieri Luciano, Baldisserri G. Domenico, Bulgarelli Giacomo, Cella Giancarlo, Favalli Armando, Magistrelli Luciano, Pelagalli Ambrogio, Rancati Orazio, Rivera Gianni, Rossano Giorgio, Salvadore Sandro, Tomeazzi Ugo, Trapattoni Giovanni, Trebbi Mario, Tumburus Paride. Cresciuto nelle giovanili del Milan, con cui ha esordito in Serie A nella stagione 1959-1960, ha indossato la maglia della Lazio il campionato di Serie B 1961-1962, quindi è passato alla Juventus nel campionato 1962-1963, chiuso dai bianconeri al secondo posto), per tornare al Milan nell’estate 1963. In rossonero ha disputato quattro stagioni, formando coppia con Pelagalli. Nel 1963 era in squadra per la Coppa Intercontinentale, persa dal Milan contro il Santos di Pelé. e aggiudicandosi la Coppa Italia 1966-1967. La sua carriera, conclusasi nel 1976, è stata condizionata da un grave incidente sul campo nel 1967, anno in cui comunque ha vinto la Coppa Italia. Nel suo palmares, anche le vittorie nel Torneo di Viareggio nel 1959 e 1960 e i Giochi del Mediterraneo in Libano nel 1959 e a Napoli nel 1963. Ha vestito 16 volte la maglia azzurra con la Under 21 tra il 1959 e il 1963.