 REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 15 GENNAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


REMEMBER DEL DIRETTORE

REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 15 GENNAIO 2015

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Di Ruggero AlcanteriniPRENDO LO SPUNTO DALLA CONFERENZA DI IERI SERA A ROMA, DOVE VITTORIO BRANDI HA RIPROPOSTO LA SUA ESPERIENZA DI TEDOFORO A LONDRA 2012, PRESENTANDO IL SUO LIBRO. INESORABILMENTE SI SONO ANIMATI E MATERIALIZZATI RICORDI DEL PASSATO DA PARTE DI CUSTODI DIRETTI E INDIRETTI DEL SACRO FUOCO DI OLIMPIA, DALLA VEDOVA MENNEA, MANUELA OLIVIERI, A NOME DALLA SUA FONDAZIONE, A OTELLO DONATI, PRESIDENTE ROMANO DELL’A.N.A.A.I., A MIMMO MASSARO, CUSSINO-LUCANO INSEPARABILE DAL PARAPIOGGIA, AL CONTE EMERODROMO PINO CARFI’ DI SERRA ROVETTO. INASPETTAMENTE ASSENTE IL RE DEI “TEDOFORI”, GIANCARLO PERIS, PER UN PROBLEMA DELL’ULTIMA ORA. GLI RENDIAMO OMAGGIO, COME FECERO LE POSTE ITALIANE: GIANCARLO, PRESCELTO QUALE VINCITORE DEI MILLE METRI AI CAMPIONATI STUDENTESCHI, RAPPRESENTO’ – NEL 1960 ED ANCORA OGGI – LA GENIALITA’ DI BRUNO ZAULI NEL PROMUOVERE COMPLESSIVAMENTE LA RINASCITA DELLO SPORT ITALIANO ATTRAVERSO LA SCUOLA, GENERANDO SANA PASSIONE, MIRIADI DI GRUPPI SPORTIVI E DI GIOVANI ATLETI, DI IMPIANTI STRATEGICI DI BASE COME I CAMPI SCUOLA…

 

 

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