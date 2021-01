REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 14 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

OGGI ABBIAMO RIATTIVATO LA FUNZIONE VIRTUOSA DELLO STADIO DI DOMIZIANO, CON UNA BELLISSIMA OCCASIONE D’INCONTRO TRA GIORNALISTI, DIRIGENTI, UOMINI E DONNE DI SPORT. CREDO CHE L’IMPERATORE SI SIA COMPIACIUTO DELL’EVENTO CAPITATO QUASI DUEMILA ANNI DOPO LA COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO. GRANDI EMOZIONI E GRANDI COINVOLGIMENTI IN NOME DELLA COMUNICAZIONE. IMPORTANTE MESSAGGIO DEL PRESIDENTE MALAGO’, ENTUSIASMO DI RICCARDO VIOLA SUL VERSANTE REGIONALE CONI. IL PRESIDENTE DEL MUSEO DEL TEMPO, SANDRO SASSOLI, HA ANTICIPATO I “QUADRANGOLI” DEL PELLEGRINO, ANTICHI DISTINTIVI GIUBILARI, AD AUGUSTO FRASCA, GIANFRANCO CARABELLI, ADRIANO BARTOLUCCI, ANTONIO GERACITANO, DANIELA MOLINA, CECILIA FERRARO E RICCARDO VIOLA. PER LA CIRCOSTANZA, TRA I TANTI, SONO TORNATI IN PISTA FRANCO FAVA, FURIO FUSI, ROBERTO BUCCIONE… A DOMANI !