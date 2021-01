NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (88a puntata) - CALCIO - GIORGIO FERRINI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (88a puntata) – CALCIO – GIORGIO FERRINI (Trieste, 18 agosto 1939 – Torino, 8 novembre 1976) A 21 anni partecipò al torneo olimpico di calcio nel ruolo di centrocampista, disputando 3 partite e ottenendo il quarto posto in squadra con Alfieri Luciano, Baldisserri G. Domenico, Bulgarelli Giacomo, Cella Giancarlo, Favalli Armando, Magistrelli Luciano, Noletti Gilberto, Pelagalli Ambrogio, Rancati Orazio, Rivera Gianni, Rossano Giorgio, Salvadore Sandro, Tomeazzi Ugo, Trapattoni Giovanni, Trebbi Mario, Tumburus Paride. Campione europeo con la Nazionale italiana nel 1968. Con 566 presenze è al primo posto nella classifica dei giocatori più presenti con la maglia del Torino. Era soprannominato la Diga per le sue doti di incontrista. Cresciuto nelle giovanili del Ponziana, nel 1955 passò al Torino , settore giovanile, dove rimase tre anni. Esordì nel 1958 con il Varese in Serie C. e quindi tornato al Torino nel campionato di Serie B, e quindi in A sino al 1975. Alla fine, aveva disputato 405 partite in granata per sedici stagioni consecutive e 566 presenze in campo complessive, tra campionati, Coppa Italia e coppe europee, con 56 gol in totale. Vinse due Coppe Italia, nel 1967-1968 e nel 1970-1971. Conquistando l’Oro nel Campionato Europeo del 1968, aveva indossato sette volte la maglia azzurra a partire dal 1962, oltre quella della rappresentativa olimpica.