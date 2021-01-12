 REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 12 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


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REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini – 12 GENNAIO 2016

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Di Ruggero Alcanterini

 

DUNQUE, PER “COMUNICARE LO SPORT” ANCHE CON INDIMENTICABILI “IPERBOREI” COME ALFREDO BERRA, ANTONIO GHIRELLI, PAOLO ROSI…GIOVEDI’ ALLE 11, CI TROVEREMO NELLO STADIO PIU’ BELLO ED UNICO DEL MONDO, QUELLO DI DOMIZIANO, TRASFORMATO DA BERNINI NELLA PIAZZA PIU’ BELLA ED UNICA DEL MONDO. LA CURIOSITA’ E’ CHE LA STESSA CHIESA DI SANTA AGNESE IN AGONE HA PER L’APPUNTO UN PROFILO “AGONISTICO” E L’OBELISCO SULLA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI E’ PROPRIO QUELLO CHE NARRAVA IN GEROGLIFICI LA VITA DELL’IMPERATORE ROMANO NELL’ISEO ATTIGUO ALLO STADIO, SPOSTATO DA MASSENZIO A FAR DA META NEL SUO CIRCO SULL’APPIA PER ALMENO MILLECINQUECENTO ANNI.

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