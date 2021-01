XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (85a puntata) – CALCIO - GIANCARLO CELLA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (85a puntata) – CALCIO – GIANCARLO CELLA (Bobbio, 5 settembre 1940) A 20 anni ha preso parte al Torneo Olimpico di Calcio, nel ruolo difensore, classificandosi quarto con la squadra composta da lui stesso, Alfieri Luciano, Baldisserri G. Domenico, Bulgarelli Giacomo, Cella Giancarlo, Fanello Giovanni, Favalli Armando, Ferrini Giorgio, Magistrelli Luciano, Noletti Gilberto,Pelagalli Ambrogio, Rancati Orazio, Rivera Gianni, Rossano Giorgio, Salvadore Sandro, Tomeazzi Ugo, Trapattoni Giovanni, Trebbi Mario, Tumburus Paride. È fratello di Albino Cella e figlio di Uberto detto Tio, attaccante del Piacenza negli anni trenta. Tra Giochi di Roma. Giochi del Mediterraneo nel 1959 ed Europei Juniores, nello stesso anno, ha indossato otto volte la maglia azzurra. Partrendo dalla Bobbiese, nel 1957, ha giocato via via con maglie diverse e in Serie A con il Torino, il Catania, l’Atalanta e l’Inter con cui vince lo scudetto nel 1970/71. Passato al ruolo tecnico, ha operato dalla panchina, dal Piacenza alla Spal, etc, dal 1971 al 1993.