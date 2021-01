REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 10 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

COMUNICARE LO SPORT

HO COMINCIATO A ROVISTARE NELLA MEMORIA E MI SONO ACCORTO CHE I MIEI BUONI MAESTRI SONO STATI DAVVERO TANTI, DIRETTI E INDIRETTI. PARLO DI GIORNALISTI/SCRITTORI CON PROFILI DIVERSI, MA TUTTI DI GRANDE PERSONALITA’ E CAPACITA’ PROFESSIONALI, CHE AVEVANO ED HANNO PERALTRO UN PUNTO IN PIU’, IN QUANTO PROFONDI CONOSCITORI DEL FENOMENO SPORTIVO (tanto per capirci intendo personaggi come Edmondo De Amicis, Angelo Mosso, Emilio Salgari…). ANCHE LORO SARANNO CON NOI PROTAGONISTI DI “COMUNICARE LO SPORT” DAL 21 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO (AUDITORIUM CONI VIALE TIZIANO). GIOVEDI’ 14 GENNAIO IL GRANDE PRIVILEGIO, LA STRAORDINARIA OCCASIONE DELLA CONFERENZA NELLO STADIO DI DOMIZIANO, UNA DELLE MERAVIGLIE DEL MONDO ANTICO RIEMERSA DALL’OBLIO…