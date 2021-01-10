 REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 10 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


REMEMBER DEL DIRETTORE

REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini – 10 GENNAIO 2016

Pubblicato il

Di Ruggero Alcanterini

 

 

COMUNICARE LO SPORT

 

 

 

HO COMINCIATO A ROVISTARE NELLA MEMORIA E MI SONO ACCORTO CHE I MIEI BUONI MAESTRI SONO STATI DAVVERO TANTI, DIRETTI E INDIRETTI. PARLO DI GIORNALISTI/SCRITTORI CON PROFILI DIVERSI, MA TUTTI DI GRANDE PERSONALITA’ E CAPACITA’ PROFESSIONALI, CHE AVEVANO ED HANNO PERALTRO UN PUNTO IN PIU’, IN QUANTO PROFONDI CONOSCITORI DEL FENOMENO SPORTIVO (tanto per capirci intendo personaggi come Edmondo De Amicis, Angelo Mosso, Emilio Salgari…). ANCHE LORO SARANNO CON NOI PROTAGONISTI DI “COMUNICARE LO SPORT” DAL 21 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO (AUDITORIUM CONI VIALE TIZIANO). GIOVEDI’ 14 GENNAIO IL GRANDE PRIVILEGIO, LA STRAORDINARIA OCCASIONE DELLA CONFERENZA NELLO STADIO DI DOMIZIANO, UNA DELLE MERAVIGLIE DEL MONDO ANTICO RIEMERSA DALL’OBLIO…

 

 

Scarica articolo in formato PDF
Tag:,

Ti potrebbe interessare anche:

Top

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi