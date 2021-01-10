 REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 10 GENNAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


REMEMBER DEL DIRETTORE

REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini – 10 GENNAIO 2015

Pubblicato il

Di Ruggero Alcanterini

TORNARE ALL’ATLETICA

 

 

 

TORNIAMO ALL’ATLETICA, QUELLA DI COLORO CHE CI HANNO FATTO INNAMORARE DELLA “REGINA” DEGLI SPORT. NATURALMENTE, CON LA PENNA O LA MATITA IN MANO, PER RICORDARE PERSONAGGI STRAORDINARI. AD ESEMPIO, UN ATIPICO APOLLINEO DISCOBOLO “LEGGERO” COME GIORGIO OBERWGER, BRONZO E SOGGETTO SPECIALE PER LENI REIFENSTAL A BERLINO 1936, QUINDI POTENZIALE VINCITORE NEL 1940-44, MA VALENTE TENENTE COLONNELLO PILOTA DI CACCIA IN GUERRA, POI TECNICO-ALLENATORE DI ADOLFO CONSOLINI E BEPPONE TOSI, ORO E ARGENTO NELLA RIPARTENZA OLIMPICA A LONDRA, C.T. A ROMA 1960 E OLTRE, A CAPO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELLO SPORT, SINO AL 1972 E POI MEMBRO ITALIANO DELLA IAAF, MA SOPRATTUTTO LEGATO AD OTTAVIO MISSONI, ALTRO NOSTRO GRANDE “ESTROVERSO” IN PISTA E IN PEDANA, OLTRE OGNI LIMITE TEMPORALE, ANCHE LUI SEMPRE CON MATITE COLORATE TRA LE MANI…

 

 

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