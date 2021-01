EDITORIALE DEL DIRETTORE - COL SENNO DI POI . - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

COL SENNO DI POI … –

Certo che i fatti di questi ultimi giorni, la carcerazione di ieri per lo sciamano e il rapitore del leggio, figure simbolo dell’assalto a Capitol Hill e dei “patrioti” , adesso la dicono lunga su quando ha preceduto la conclusione catartica della presidenza Trump. Esattamente un anno fa titolavo un mio breve editoriale “LA CONSECUTIO TEMPORUM E LE SUE VITTIME” : “Colpiscono la tempestività e la disinvoltura con cui il Presidente Trump ha scaricato completamente sugli iraniani la responsabilità della catastrofe aerea capitata a Teheran l’altra notte, quella dell’azione vendicatoria, dopo la temeraria uccisione di Soleimani. Pare che il Boeing ucraino sia incappato nella concitazione antiaerea di un temuto effetto, stante la causa dell’attacco missilistico in corso contro le basi americane a Bagdad. Donald, al limite del beffardo, sentenzia che qualcuno ha sbagliato, dimentico che tutto è nato dal suo ok al drone killer, che ha incenerito il generale all’alba del 3 gennaio. Da quel momento, nel volvolo esplosivo determinato, sono caduti quasi trecento civili, tra gli schiacciati durante i funerali e i passeggeri dell’aereo disintegrato nella periferia della Capitale dell’Iran. Dunque chi è che ha sbagliato sulla pelle dei disgraziati, che l’hanno persa nella dinamica tra causa ed effetto? Quale la consecutio temporum su cui fondare il giudizio ? Questo interrogativo vale anche a futura memoria, nel dubbio che il perverso effetto domino e il gioco peloso dello scarica barile siano soltanto all’inizio…”.