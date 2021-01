REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 9 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

MI RICORDO COME SE FOSSE ADESSO QUANDO FUI ACCOLTO DA CENSO BIANCULLI, VICE CAPO UFFICIO STAMPA DEI GIOCHI OLIMPICI DI ROMA, AL CENTRO DELL’ACQUA ACETOSA E POI, DOPO QUEL SOGNO TRA I GRANDI IN ALLENAMENTO ALLO STADIO DELLE AQUILE, AL CORRIERE DELLO SPORT CON ALFREDO BERRA E ANTONIO GHIRELLI, ALL’AGENZIA ITALIA CON PIPPO MOLINARI, AI SERVIZI SPORTIVI DEL GIORNALE RADIO-RAI CON ITALO GAGLIANO, PAOLO VALENTI E GUGLIELMO MORETTI, NELLA REDAZIONE DI ATLETICA CON ALFONSO CASTELLI E A SELESPORT CON GIUSEPPE SABELLI-FIORETTI, QUINDI ALLA GAZZETTA DELLO SPORT CON GUALTIERO ZANETTI… TUTTO INCREDIBILMENTE IN POCO PIU’ DUE ANNI, DALL’AGOSTO 1960 AL LUGLIO DEL 1963. UNA STORIA GIORNALISTICA, LA MIA, CHE AD OGGI PROSEGUE, GRAZIE A QUEI BUONI MAESTRI, CHE RICORDERO’ CON AFFETTO NEGLI INCONTRI DEDICATI A “COMUNICARE LO SPORT”, INIZIATIVA STRAORDINARIA CON CUI IL CNIFP, INSIEME A PARTNERS DI LIVELLO ASSOLUTO , INIZIA IL SUO ANNO VIRTUOSO DI ATTIVITA’.. .