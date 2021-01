ONA News a tu per tu con Ezio Bonanni - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A tu per tu con Ezio Bonanni: il 14 episodio di ONA News

In un momento storico ed economico che vede protagonista il Covid-19, l’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto APS continua a lottare per un unico obiettivo: sconfiggere l’amianto.

La bonifica di tutti i siti ancora contaminati è uno dei principali obiettivi dell’associazione APS, di cui è presidente l’avvocato Ezio Bonanni. A tu per tu con Ezio Bonanni, è infatti un episodio interamente dedicato all’associazione e al suo operato.

Chi meglio del Presidente Ezio Bonanni, può illustrare il percorso dell’ONA, dalla nascita nel lontano 2009, fino ai giorni più recenti?! Per questo dall’altra parte del microfono in questa occasione a discutere c’era lui.

Ezio Bonanni, ha partecipato al confronto guidato dal Dott. Massimo Maria Amorosini. Dibattito in cui, oltre a tracciare quelli che sono i principali profili dell’associazione, ha anche risposto ad una serie di questioni molto pertinenti.

Una di queste riguarda proprio l’approccio della classe politica odierna, adottato nei confronti della problematica amianto. Purtroppo il problema amianto è ancora ben lontano dalla risoluzione. Nonostante le numerose e bonarie iniziative da parte delle istituzioni. Come per esempio l’istituzione della Commissione Amianto di cui è componente lo stesso avvocato Bonanni.

La Commissione Amianto è stata istituita dal Ministro Dell’Ambiente, Gen. Sergio Costa per formulare gli strumenti tecnico normativi necessari alla risoluzione del problema amianto.

La pericolosità della fibra killer

Come citato nell’ultima monografia IARC, la fibra killer nuce gravemente alla salute. (World Health Organization IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans – Vol. 100C “Arsenic, metals, fibres, and dusts volume 100 C – A review of human carcinogens” ASBESTOS – Lyon, France – 2012).

Infatti, i minerali di amianto sono causa di molti tumori. Neoplasie come: mesotelioma, tumore dei polmoni, della laringe, dell’ovaio, della faringe, stomaco e colon. Inoltre, l’inalazione di polvere di amianto genera infiammazioni del polmone. Provocando così asbestosi, pleuriti, placche pleuriche e ispessimenti pleurici.

Chiedi la tua consulenza gratuita alla Colombo Servizi S.r.L. Oppure contatta l’ONA al numero verde 800 034 294.