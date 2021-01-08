 REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini- 8 GENNAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


REMEMBER DEL DIRETTORE

REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini- 8 GENNAIO 2015

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Di Ruggero Alcanterini

 

8 GENNAIO 2015 – INCHINIAMO IL NOSTRO LABARO E LE NOSTRE “MATITE COLORATE” DI FRONTE ALLE VITTIME DENTRO E FUORI DELLA REDAZIONE DI “CHARLIE HEBDO”. RISPETTO ALL’ AGOGNATA TEMPERANZA DELLA COLLETTIVITA’ GLOBALE E ALLE SPAVENTEVOLI MANIFESTAZIONI DI CRUDELTA’, DI CUI GLI UOMINI SI RIVELANO CAPACI, LO SPORT HA I SUOI MERITI E LE SUE COLPE. SICURAMENTE DOVREMMO AVERE PIU’ ATTENZIONE A TEMATICHE E PROBLEMI CHE FINGIAMO DI POTER IGNORARE IN NOME DELLA NEUTRALITA’ SPORTIVA E DELLA PAX OLIMPICA, CHE E’ STATA PUNTUALMENTE IGNORATA DALLE DUE GUERRE MONDIALI E DALLA GUERRA FREDDA. QUESTA COPERTINA DEL “TRAVASO” DEL 1950, INSERITA NELLA MOSTRA CNIFP/EFPM “HUMOUR&ARENA” , SCELTA NEL 2012 DAL NOSTRO “PASSEPARTOUT” (GIANFRANCO TARTAGLIA) RIMANE DI UNA STRAORDINARIA ATTUALITA’ E LA DICE LUNGA SU CIO’ CHE CI CIRCONDA…

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