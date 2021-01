NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (82a puntata) GIANDOMENICO BALDISSERRI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (82a puntata) GIANDOMENICO BALDISSERRI

– detto Gianni ( Ravenna, 20 febbraio 1938 – 1985) A 22 anni ha partecipato nel ruolo di portiere al torneo di calcio, in cui l’Italia si è classificata al quarto posto. Due volte in “azzurro” con la “under 23”, tra il 1952 e il 1972 ha giocato in A con la Spal e il Venezia. Scomparso nel 1985, alla sua memoria è stato dedicato il piazzale antistante lo stadio Germano Todoli di Cervia.