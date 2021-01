AAA CERCASI 2 VOLONTARI PER IL PARCO DEI CASTELLI ROMANI. VIA ALLE CANDIDATURE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

AAA cercasi due volontari per il Parco dei Castelli Romani. Ossia volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale (SCU). “Si tratta di un’opportunità importante, che consente di prestare un lavoro per 12 mesi, in un ambito strategico dell’economia locale”, dichiara il presidente del Parco, Gianluigi Peduto.

Il direttore del Parco, Emanuela Angelone, afferma che “il Parco Regionale dei Castelli Romani fa parte di un’ampia Rete insieme ad altre Aree Protette e Comuni della Provincia. Sul sito istituzionale del Parco è attiva una sezione con tutte le indicazioni e i documenti utili ad avere un’informazione completa, accessibile direttamente dalla home page”.

Per chi non lo sapesse, il Parco Regionale dei Castelli Romani fa parte della Rete degli Enti che aderiscono al Servizio Civile Universale (SCU) insieme al Parco Regionale dei Monti Simbruini, il Parco Regionale dell’Appia Antica, il Comune di Subiaco, il Comune di Cineto Romano, il Comune di Guidonia Montecelio, il Parco Nazionale del Circeo, il Parco Faunistico dell’Abatino. Ente Titolare della Rete è il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. Con il progetto “Agricoltura nei Parchi del Lazio, opportunità e risorsa sociale” (gestito insieme al Parco dei Monti Simbruini) è prevista la selezione di due Volontari da assegnare al Parco dei Castelli Romani.

Per potersi candidare occorre presentare domanda su piattaforma DOL entro l’8 febbraio 2021 (ore 14).

“Per la Rete sono stati approvati i seguenti Progetti:”

1.PROGETTO: SAPERI E SAPORI DEL TERRITORIO (totale 4 posti)

2.PROGETTO: L’UOMO E IL PAESAGGIO UN PATRIMONIO RURALE DA SALVAGUARDARE (totale 8 posti)

3.PROGETTO: LA CASA DELLA BIODIVERSITÀ E CASA DELLE SEMENTI

(totale 7 posti)

4.PROGETTO: AGRICOLTURA NEI PARCHI DEL LAZIO OPPORTUNITÀ E RISORSA SOCIALE (totale 4 posti)

5.PROGETTO: PARCO CHE ACCOGLIE (totale 4 posti)

Avviso domanda Servizio Civile Universale e Garanzia Giovani BANDO 2020

Selezione e Valutazione dei Candidati Operatori Volontari di Servizio Civile Universale 2020

Per saperne di più vai al sito: www.scelgoilserviziocivile.gov.it