REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 7 GENNAIO 2019 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

L’EMPATIA DELL’ALLEGRA AGATA, DA CORTINA NEL MONDO – Con il Patrocinio del Comitato Nazionale Italiano fair Play, la combinazione chimica tra Chiara Pegge, vulcanica Presidente di ScriptaXmanent e la delicata favolista Maria Pia Morelli, creatrice di Agata Allegra, si è innescata al contatto di un territorio a “cinque cerchi”, come quello di Cortina ed è partita alla scoperta del “cristallo” nei fantastici territori del Cadore. Sulle piste di Socrepes, in attesa della Coppa del Mondo di Sci nel 2021 e del possibile ritorno dei Giochi Olimpici Invernali nel 2026, i bambini sono stati i protagonisti assoluti! Sport e cultura per un futuro migliore! Grazie al Comune di Cortina, Fondazione Cortina 2021, alle Scuole di Sci: Happy Ski, Cortina, Azzurra, Be Free, Cristallo, Snowdreamers,M’Over! e “last but not least” al grande campione Kristian Ghedina . Ma torniamo ad “Agata Allegra”, ormai personaggio internazionale nel mondo dell’infanzia, sceso in campo, sulle piste e tra le vette in forma di progetto, perchè la fiaba , formazione condivisa tra adulti e bambini, insegna le regole, comunica ideali ed è un mezzo di trasmissione di valori morali senza sovrastrutture. Dunque, quello di “Agata Allegra alla scoperta del Cristallo”, nel concreto, è un sostegno alle persone che hanno ricominciato a praticare lo sport nonostante tutto! Parte del ricavato delle vendite del libro andrà all’associazione onlus di Cortina The Game Never Ends, promuovendo inoltre la montagna veneta, lo sport e la solidarietà attraverso l’associazione onlus The Game Never Ends. Il progetto “Agata allegra e la scoperta del Cristallo” , che ha i fondamentali per espandersi in altri territori, ha il patrocinio del Consiglio regionale del Veneto, del Comune di Cortina d’Ampezzo, della Fondazione Cortina 2021, del CONI Comitato Regionale Veneto, dei Carabinieri Forestali, del Comune di Cittadella, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, dello Sci Club 18, del C.N.I.F.P., della Scuola Sci Happy Sci Cortina, del Museo dell’Occhiale di Pieve di Cadore, del Lions Club Cadore Dolomiti e del Panathlon International Veneto-Trentino Alto Adige/Sudtirol .