di Ruggero Alcanterini

SILVANA PAMPANINI,SUPERBELLEZZA IN BICICLETTA NEL 1951, IERI E’ STATA RAPITA DA BOREA,COME ORIZIA. LEI E’ STATA L’ATOMICA PER ANTONOMASIA, QUELLA BUONA, DATO CHE NEL 1946, QUANDO LEI VENIVA INCORONATA MISS ITALIA, NE CIRCOLAVANO ALTRE ASSOLUTAMENTE CATTIVE, COME QUELLA ALL’IDROGENO, CHE CI HA DATO IL “BUON ANNO” DALLA COREA DEL NORD. CIAO SILVANA !