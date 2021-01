REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 6 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

OGGI, GIORNO DELL’EPIFANIA E DEL DIO ARMATO DI MITRA DA “Charlie Hedbo” (idea rubata agli americani, che due anni fa avevano messo tra le braccia del David di Michelangelo un AR – 50A1 con lo slogan “A work of art”) PENSO INVECE AI DONI CHE CI HA LASCIATO IL SEMPITERNO ESULE UGO FOSCOLO, NATO A ZANTE, MORTO A LONDRA DA IMMIGRATO INDIGENTE, NEL 1827 A 49 ANNI, TRASLATO IN SANTA CROCE A FIRENZE NEL 1871. PROTAGONISTA DI MILLE VICISSITUDINI, ANIMATO DA STRAORDINARIE PASSIONI D’ESCLUSIVA ISPIRAZIONE ILLUMINISTA, IMMAGINAVA LA TRAGEDIA UMANA IN UNA TERRA ABBANDONATA DAGLI DEI: ” Vaga, ahimè, nella notte, abita come nell’Orco Senza il divino la nostra stirpe. Al proprio travaglio Solo son gli uomini avvinti, nella strepitosa officina Ode ognuno se stesso soltanto.” …