REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 5 GENNAIO 2020 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

ASPETTANDO LA BEFANA… – Quando tarda l’arrivo dei doni tanto attesi, giunge il crollo, con lo sprofondamento nel mondo ristoratore dei sogni. E la Befana? Per chi ancora l’aspetta, tartagliando e strombettando con gli autori (Gianfranco Tartaglia e Manuela Trombetta) suggerisco…

Se la Befana vien di giorno

Tanta gioia tutt’intorno

Scarpe nuove e coi palloni

Prendiam a calci bei milioni

Ma nel mezzo della zuffa

Giunge Pallard e ci si tuffa

Prende una perde due

Senza tre le fa sue

Conti fatti pari a zero

Tutto a posto non par vero

Se la Befana vien di notte

Con le mosse quatte quatte

Porta arnesi e grimaldelli

Chiavi false e indovinelli

Stai allerta caro amico

Per quel che so e non ti dico

Tira un’aria di gran gelo

Per color che son sul pero

Se poi arriva pure il vento

Posso dir che son contento

Se la Befana vien di notte

Scappiam via che son botte!