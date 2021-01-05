 REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 5 GENNAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


REMEMBER DEL DIRETTORE

REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini – 5 GENNAIO 2015

Pubblicato il

di Ruggero Alcanterini

IL TEMA DEL GIORNO E’ QUELLO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE PER VIA DI VIGILI, VIADOTTI E OMICIDI STRADALI, MA L’AMICO NINO RINALDI, DECANO CRONOMETRISTA E DIRIGENTE SPORTIVO DI LUNGA LENA, CI RICORDA LA FIGURA DI UN ALTRO GRANDE PROTAGONISTA DELLO SPORT ITALIANO, QUELLA DI GIOVANNI ROMAGNA, CHE HA AVUTO UN RUOLO STORICO E INNOVATORE ALLA GUIDA DELLA FICR, DAL 1933 AL 1977, MA HA SOPRATUTTO AVUTO INTUIZIONI STRAORDINARIE DA TENERE IN DEBITO CONTO, COME QUELLA DI COSTITUIRE UNA FEDERAZIONE UNICA DI ARBITRI, GIUDICI E CRONOMETRISTI PER TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE -QUALE GARANZIA DI IMPARZIALITA’ DEL GIUDIZIO E DEI RISULTATI- E COME QUELLA DI RIPORTARE LA FORMULA UNO A ROMA SUL CIRCUITO DELL’EUR. A TAL RIGUARDO, VOGLIO RICORDARE CHE, IL MATERIA DI GIUDIZIO, L’AUTOREFERENZIALITA’ DELLE FEDERAZIONI SUSCITA SPESSO GRANDI PERPLESSITA’, MA NON SI TROVA IL MODO DI RISOLVERE IL PROBLEMA. MENTRE PER QUANTO RIGUARDA I GRAN PREMI DI AUTOMOBILISMO NELLA CAPITALE, IL NUOVO PROGETTO DI PORTARNE LA VERSIONE “ELETTRICA” ALLE TERME DI CARACALLA E AL CIRCO MASSIMO GODE DI STORICI PRECEDENTI A MONTE MARIO (1925) A VALLE GIULIA (1926) ALL’ACQUACETOSA (1927) ALLE TRE FONTANE (1928-30) ALL’AEREOPORTO DELL’URBE (1931) ALLE TERME DI CARACALLA (1947) E ALLA PINETA DI CASTELFUSANO, CON LA CREAZIONE DELL’AUTODROMO COMUNALE IN FUNZIONE DEL XIII GRAN PREMIO ROMA (1953) CHE VI DOCUMENTO CON LA RIVISTA CAPITOLIUM DEL GIUGNO 1954.

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