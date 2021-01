XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (78a puntata) IL TORNEO DI CALCIO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (78a puntata) IL TORNEO DI CALCIO – Vinto dalla Jugoslavia – fu il 13º torneo olimpico di calcio maschile della storia. Si tenne, oltre che a Roma (Stadio Flaminio) in altre sei città (L’Aquila, Firenze, Grosseto, Livorno, Napoli e Pescara) dal 26 agosto al 10 settembre.

L’Italia schierava una squadra di giovani, diretti dall’accoppiata Nereo Rocco e Giuseppe Ferruccio Vìani, che non potevano convocare giocatori già selezionati per i Mondiali di Svezia. L’Italia così metteva in campo Burgnich, Rivera, appena diciassettenne star dell’Alessandria, il giovanissimo Bulgarelli e Trapattoni.

L’esordio era con Taiwan a Roma davanti a 60.000 spettatori e si concludeva con un secco 4-1. Rivera segnava la sua doppietta, mentre nella ripresa Fanello e Tomeazzi chiudevano i conti. Non sarebbe andata altrettanto bene con l’Inghilterra, contro la quale gli azzurri non sarebbero riusciti ad andare oltre il pareggio ( 2-2).

A Firenze con il Brasile serviva assolutamente la vittoria per arrivare alle semifinali, alle quali accedeva solo la prima classificata del girone. Rivera trovava il pareggio solo al 68′, poi andava a rete ancora Rossano con due gol in un finale sostenuto, firmando il decisivo 3-1.

Purtroppo a Napoli, nella fase conclusiva del Torneo, l’Italia perdeva, anche se a testa alta, la semifinale per un sorteggio sfavorevole, dopo aver concluso 0 – 0 sia i tempi regolamentari, che i supplementari, proprio contro la Jugoslavia, poi oro davanti alla Danimarca e all’Ungheria.

Il calcio ai XVII Giochi aveva avuto ben 52 le nazioni iscritte, contro le 27 della precedente edizione australiana, che erano già record. Per la prima volta dopo le qualificazioni le 16 finaliste erano state divise in quattro gironi eliminatori.

La Nazionale Italiana di Calcio ai XVII Giochi: Alfieri Luciano, Baldisserri G. Domenico, Bulgarelli Giacomo, Burgnich Tarcisio, Cella Giancarlo, Fanello Giovanni, Favalli Armando, Ferrini Giorgio, Magistrelli Luciano, Noletti Gilberto,Pelagalli Ambrogio, Rancati Orazio, Rivera Gianni, Rossano Giorgio, Salvadore Sandro, Tomeazzi Ugo, Trapattoni Giovanni, Trebbi Mario, Tumburus Paride.