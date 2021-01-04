 REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 4 GENNAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


REMEMBER DEL DIRETTORE

REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini – 4 GENNAIO 2015

Pubblicato il

di Ruggero Alcanterini

PROSEGUENDO NELLA CATALOGAZIONE DI MEMORABILIA, ESTRAGGO DAL CILINDRO “NOVANTESIMO MINUTO”, ROMANZO SPORTIVO DI FRANCO CIAMPITTI, VINCITORE DEL CONCORSO NAZIONALE LETTERARIO BANDITO DALLA FIGC NEL 1932 E PUBBLICATO DA LA GAZZETTA DELLO SPORT. DELL’OPERA, MASSIMO BONTEMPELLI, NELLA SUA PREFAZIONE, SCRIVEVA: “CIAMPITTI HA AVUTO L’AUDACIA DI INTONARE AD UN ANALISMO, CHE FINO AD OGGI NON VEDEMMO AL SERVIZIO CHE DEGLI STATI D’ANIMO PIU’ OSCILLANTI E MORBOSI E LONTANI DALL’AZIONE, QUEL SUPREMO RAGGIUNGIMENTO DI SANITA’ E AZIONE ED EQUILIBRIO CHE E’ LO SPORT, E SPECIALMENTE UNO SPORT ULTRA-AGONISTICO E COLLETTIVO QUALE E’ IL GIUOCO DEL CALCIO.” A PROPOSITO DI BONTEMPELLI, VOGLIO RICORDARE UN SUO AFORISMA DI STRAORDINARIA ATTUALITA’: “GIOVANI NON SI NASCE, GIOVANI SI DIVENTA, QUANDO SI PUO’.”

Scarica articolo in formato PDF
Tag:,

Ti potrebbe interessare anche:

Top

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi