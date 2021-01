REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 4 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

NEL RICORDO DI MISTER OK – GIUNGE NOTIZIA CORREDATA DA FOTO DEL TRADIZIONALE TUFFO NEL TEVERE DI MISTER OK. LUI, QUELLO NUOVO, E’ UN PERSONAGGIO DECISAMENTE DIVERSO DA QUELLO ORIGINALE E ANCORA DI PIU’ DA ENRICO TOTI, CHE DA RAGAZZINO SI TUFFAVA DA “PONTE ROTTO”, SFIDANDO GLI SCOGLI E TEMPRANDO IL CORAGGIO. MA COSA CENTRA QUESTO IN UN GIORNO CHE REGISTRA LA POSSIBILE FORMALIZZAZIONE DI UNA GUERRA TRA IRAN ED ARABIA SAUDITA, TRA SCIITI E SUNNITI ? CENTRA, CENTRA, PERCHE’ RISCHIAMO TUTTI DI FINIRE TRA I GORGHI E NON TUTTI SAPPIAMO COME USCIRNE. INFINE, UN DUBBIO: “MA NON E’ CHE LA SI STA BUTTANDO IN CAGNARA, VISTO CHE LA STORIA DELL’ISIS STA DIVENTANDO TROPPO PESANTE PER ALCUNI DEI BURRATTINAI COINVOLTI ?”