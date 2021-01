NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (76a puntata) LANDO FERRETTI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (76a puntata) LANDO FERRETTI (Pontedera, 2 maggio 1895 – Roma, 8 gennaio 1977) ex v. direttore de La Gazzetta dello Sport, deputato, presidente del CONI, commissario dell FIGC, capo dell’ufficio stampa del Presidente del C dei M, Mussolini, artefice con Augusto Turati de La Carta dello sport, tutt’ora alla base dell’ordinamento sportivo italiano, espulso dal Partito Fascista nel 1939, per essersi dichiarato contrario all’alleanza con la Germania di Hitler e alle leggi razziali e riammesso un paio d’anni dopo, cavalcò l’asino durante il suo esilio in Toscana. Ferretti, cui non verranno mai riconosciuti gli infiniti meriti guadagnati come dirigente sportivo, per ignoranza e pregiudizio, sarebbe tornato – superando l’epurazione – a fare il senatore, il parlamentare europeo, il presidente del Panathlon e il membro del comitato organizzatore dei XVII Giochi Olimpici di Roma… Tra i diversi volumi scritti, quello propedeutico ” OLIMPIADI” , per la Garzanti, nel 1952.