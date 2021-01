REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 1 GENNAIO 2018 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

RINASCENZA ITALICA E PASSATO FUTURO DELLO SPORT – Faccio a tutti e a me stesso gli auguri per il nuovo anno 2018, usando l’immagine di copertina del catalogo per la mostra “Eroi e atleti”, tenutasi nel 2006 al Museo delle Antichità di Torino, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali. Quella fu l’ennesima splendida mostra, in carenza del museo nazionale dello sport italiano . Soltanto con quello che fu esposto allora , in combinazione strepitosa con una performance speculare di Michelangelo Pistoletto, avremmo realizzato il più bel museo dello sport del mondo. Ecco, per il 2018, mi auguro ed auguro, in particolare, che il nostro Paese recuperi il buon senso ed avvii finalmente la realizzazione del polo museale , oltre che la riforma costituzionale in chiave sportiva !