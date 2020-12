REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 31 DICEMBRE 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

QUESTO E’ DUNQUE L’ULTIMO GIORNO DEL 2015 E VOGLIO IN INIZIARLO CON GLI AUGURI A TUTTI VOI E CON IL RICORDO DI UN PERSONAGGIO DAVVERO STRAORDINARIO E A CUI DOBBIAMO MOLTO. PURTROPPO NON VI E’ LA GIUSTA CONTEZZA, NE’ LA CONSAPEVOLEZZA CHE IL PROF. ANGELO MOSSO, MORTO NEL 1910, GIUSTO QUANDO NASCEVANO MIO PADRE E PROBO ZAMAGNI, E’ STATO COLUI CHE HA APERTO IN ITALIA LA STRADA ALLO SPORT INTESO COME ATTIVITA’ LUDICA E FATTORE DI SALUTE, DI EMANCIPAZIONE SOCIALE E DI CRESCITA CULTURALE, PIUTTOSTO CHE DI ADDESTRAMENTO PARAMILITARE O ESASPERAZIONE AGONISTICA. CONSERVO CON EMOZIONE TRE DELLE SUE OPERE IN EDIZIONE ORIGINALE ED ANCORA MI STUPISCO DELLA SUA ECLETTICITA’ E SEMPLICITA’ NELL’ESPORRE IL PROPRIO SAPERE, COSI’ COME DELLA SUA UMILTA’ NEL CONDIVIDERE DUBBI, SUPPOSIZIONI, IPOTESI SU ARGOMENTI CHE OGGI APPAIONO SCONTATI, MA CHE IERI ERANO OGGETTO DI DURI SCONTRI E CONDIZIONAVANO LE SCELTE EDUCATIVE NEL NOSTRO GIOVANE PAESE…