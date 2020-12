REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 31 DICEMBRE 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

MENO BOTTI, MA PUR SEMPRE BOTTI, MENTRE SI AVVICINA IL TRAGUARDO DELLA MEZZANOTTE. GLI ULTIMI AUGURI, ACCOMUNANO ALTRI DUE GRANDI AMICI E MAESTRI DEL MIO E DEL VOSTRO DIVENIRE. PARLO DI ARTEMIO FRANCHI E DI IGNAZIO LOJACONO. DUE PERSONAGGI DI VALORE ASSOLUTO E DALLA SAPIENZA E SAGGEZZA NON COMUNI. ANCORA OGGI, NON VE LO NASCONDO, MI AVVALGO DEI LORO INSEGNAMENTI PER AFFRONTARE LE SITUAZIONI PIU’ DIVERSE E MI CHIEDO SPESSO COME SI SAREBBERO COMPORTATI LORO IN TANTE COMPLICATE STORIE, CHE SPESSO AFFLIGGONO IL NOSTRO FENOMENO SPORTIVO. SENTO DAVVERO IL BISOGNO DI RACCOMANDARE PIU’ ATTENZIONE ALLA LORO MEMORIA PER FARNE UN TERMINE DI PARAGONE E CAPIRE QUANTO E COSA OCCORRA PER COLMARE LE DIFFERENZE DI ADEGUATEZZA… MA ORMAI CI SIAMO, AUGURI, AUGURI A TUTTI, MA PROPRIO A TUTTI !!!