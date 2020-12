REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 31 DICEMBRE 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

PROCEDO CON IL SECONDO POST DI AUGURI AL PRESENTE E AL PASSATO DI QUESTO ULTIMO GIORNO DEL 2015. PARTO DA GIORGIO DE STEFANI, GRANDISSIMO PIONIERE DEL TENNIS MONDIALE, SEMPRE PRESENTE, MA SILENTE CONVITATO, IN TUTTE LE CIRCOSTANZE UFFICIALI . NOSTRO STIMATISSIMO MEMBRO DEL CIO E DEL SUO ESECUTIVO, PRESIDENTE DELLA STESSA FEDERTENNIS E DEGLI AZZURRI D’ITALIA, MI HA LASCIATO NEL DUBBIO VENTENNALE DI UNA SUA ATIPICITA’, DI UNA ASTRAZIONE, RISPETTO ALLA FAMILIARITA’ ED AGLI ATTEGGIAMENTI PIU’ DIRETTI DI TANTI ALTRI PERSONAGGI, A COMINCIARE DA GIULIO ONESTI, SEMPRE IN VENA DI BATTUTE. PASSO PER IL FRATERNO AMICO PIERO MASSAI (IL PRIMO DA SINISTRA, NELLA FOTO IN CASA DI QUERCETANI) FERREO SOSTENITORE DEL RINNOVAMENTO DELL’ATLETICA NEL ’68 ED ESSENZIALE NELLE SUE CONSIDERAZIONI. FINISCO CON LA VITTIMA PREDESTINATA DI PRIMO NEBIOLO, ANGELO CREMASCOLI, INOSSIDABILE SEGRETARIO GENERALE DEL CUS TORINO E DI TUTTI GLI EVENTI LEGATI AL “PRESIDENTE”, A CAPO DELLA FIDAL PIEMONTESE PRIMA DI MAURIZIO DA MILANO, ESCLUSIVO CUSTODE DI INTROVABILI PREMI E GADGET DA LUI “PRESERVATI” IN UN BUNKER TORINESE, DALLE STORICHE UNIVERSIADI DEL 1959 AI MONDIALI DI ATLETICA DEL 1987…