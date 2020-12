REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini- 31 DICEMBRE 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

VADO AVANTI ANCORA CON GLI AUGURI, AL PRESENTE E AL PASSATO, RAGAZZI. CHI SE LO DIMENTICA SERGIO RAMELLA , COLUI CHE AVEVA IMPRESSO IL RITMO JAZZ ALL’AICS, ARRICCHENDOLA DI NUOVE STRAORDINARIE OPPORTUNITA’ CULTURALI DI ASSOLUTO LIVELLO INTERNAZIONALE E GIANPAOLO LENZI, COLUI CHE FECE DELL’AICS IL CUS E DELLA SUA SCUOLA FERRARESE L’UNIVERSITA’ DELL’ATLETICA, CON UNA FACOLTA’ DI MARATONA FUCINA DI DOCENTI E DISCENTI DEGNI DELLA MIGLIORE CANTERA CATALANA. INFINE, MA NON ULTIMO, L’ARTEFICE DI UN CONCETTO INNOVATIVO DEL RUOLO ASSESSORILE PER LO SPORT, OVVERO ALDO ANIASI, POI ILLUMINATO SINDACO E VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA, SEMPRE PRESENTE TRA I SUOI RAGAZZI DEI TROFEI DI MILANO, SEMPRE VIGILE SULLE SORTI DELL’AICS, COME DEL PAESE CHE AVEVA RESTITUITO ALLA VITA DEMOCRATICA NEL 1945…