NOTA DEL DIRETTORE - IL DOVERE COMPIUTO - PUNTATA EXTRA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

IL DOVERE COMPIUTO – 60° DEI XVII GIOCHI – ROMA 1960 – ULTIME BATTUTE PRIMA DELLA MEZZANOTTE, PER FARVI GLI AUGURI RICORDANDO UN PERSONAGGIO GENIALE COME MARCELLO GARRONI, PRIMA CONSIGLIERE NAZIONALE FIDAL SINO AL 1943 E POI VICE SEGRETARIO GENERALE DEL CONI CON RESPONSABILITA’ DELL’UFFICIO STAMPA PER I GIOCHI DEL 1960, INVENTORE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELLO SPORT, VELOCISSIMO NEI CORRIDOI DEL PALAZZO ACCA CON LA SUA BICI DA BERSAGLIERE. EPPOI L’ECLETTICO BATTAGLIERO VICE PRESIDENTE DEL CONI, GIA’ PRESIDENTE DEL CUSI ANTE NEBIOLO, IL MOSCHETTIERE RENZO NOSTINI, VERO ALTER EGO DI ONESTI, VALENTE INGEGNERE, BRILLANTE ORATORE, GRANDISSIMO IN PEDANA…