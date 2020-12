REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 30 DICEMBRE 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

AUGURI, AUGURI, AUGURI PER UN FANTASTICO 2016, RICORDANDO CHI CI HA DATO FONDAMENTALI ESSENZIALI PER IL FUTURO. OGGI RIPARTO GIUSTO DAL 1961, QUANDO EBBI LA FORTUNA DI CONOSCERE E FREQUENTARE UN PERSONAGGIO MAGNIFICO, L’AVVOCATO MARIO MAZZUCA CHE, OLTRE AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO E ALLA PASSIONE CONCRETA PER IL RUGBY, IN QUEL MOMENTO SOMMAVA LA RESPONSABILITA’ DELLA ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DEL CONI: PRODIGO DI SUGGERIMENTI E CONSIGLI ENTRO’ DI FATTO NELLA SFERA DEI MIEI BUONI MAESTRI. QUALCHE TEMPO DOPO, NEL 1963, COINVOLTO NEL DECOLLO VERTICALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CIRCOLI SPORTIVI (AICS), OLTRE GIACOMO BRODOLINI, CHE NE FU IL PRIMO PRESIDENTE, EBBI L’IMPATTO CON MATTEO MATTEOTTI, FIGLIO DI GIACOMO E PRESIDENTE DELLA UNIONE CENTRI SPORTIVI INTERNAZIONALI (UCSI) ENTE CONFLUENTE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SOCIALISTE ITALIANE (ASSI) APPUNTO NELL’AICS. NEL 1965, ALTRO INCONTRO STRAORDINARIO, QUELLO CON GIANNI USVARDI, GIOVANE E BRILLANTE PARLAMENTARE DEL PSI CON UN PASSATO NELLA BOXE, CHE AVEVA ASSUNTO LA PRESIDENZA DELLA UNIONE PARLAMENTARE SPORTIVA: LUI SAREBBE POI DIVENUTO SOTTOSEGRETARIO AL TURISMO (E ALLO SPORT) SINDACO DI MANTOVA, PRESIDENTE DELLA STESSA AICS (DIVENUTA DAL 1973 ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT) E QUINDI DEL COMITATO D’INTESA E DEL COORDINAMENTO NAZIONALE TRA GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA …