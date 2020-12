REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 30 DICEMBRE 2014 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

IL CAPOLAVORO DI WENZEL PETER, BOEMO DA VIENNA A ROMA E QUINDI ARTISTA EUROPEO, PROFESSORE ALL’ACCADEMIA DI SAN LUCA, E’ PER UNANIME PARERE “IL PARADISO TERRESTRE” , POSTO DA GREGORIO XVI NELLA SALA DEL CONCISTORO IN VATICANO NEL 1831. NEL 1845 VENNE PUBBLICATA A MILANO LA “RIVISTA EUROPEA – GIORNALE DI SCIENZE MORALI, LETTERATURA ED ARTI”, DI CUI VI VOGLIO SOTTOPORRE IL SOMMARIO DEL SECONDO SEMESTRE CON AUTORI COME CESARE CORRENTI, GIULIO CARCANO, CARLO CATTANEO… IL LIVELLO DEGLI APPROFONDIMENTI E’ ALTISSIMO E DAVVERO CENTRALE RISPETTO ALLA VOCAZIONE EUROPEA DEI SINGOLI E DEI POPOLI, PRIMA ANCORA CHE DEGLI STATI… POI PER TRE SECOLI ANCORA LA DEVASTAZIONE DEI CONFLITTI IDEOLOGICI, ECONOMICI ED ARMATI, TENTATIVI SENSATI COME QUELLO DI ALTIERO SPINELLI E DISCUTIBILI COME QUELLO DELL’UNIONE BUROCRATICO-MONETARIA, QUANDO E’ EVIDENTE CHE SENZA UNA AMPIA CONDIVISIONE SOCIOCULTURALE DELLE RADICI COMUNI SI RISCHIA DI CONSEGUIRE SOLTANTO UN’EUROPA FORMALE, SENZA ANIMA.