NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (76a puntata)- ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (43°) - ATLETICA LEGGERA - SANDRA VALENTI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (76a puntata)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (43°) – ATLETICA LEGGERA – SANDRA VALENTI Roma, 27 novembre 1939 – Roma, 8 febbraio 2005) A 21 anni, aveva partecipato alla staffetta 4x 100 come seconda frazionista, insieme con Letizia Bertoni, Piera Tizzoni e Giuseppina Leone, concludendo al 5° posto in finale, con i, tepo di 45”6..Nel 1958 aveva preso parte agli Europei di Stoccolma, sui 100m. ( elim. in batteria con il tempo di 12″3) e nella staffetta 4×100, ottenendo il quinto posto in 46″3 , con Letizia Bertoni, Maria Musso e . Giuseppina Leone. Tesserata per il Club Atletico Centrale, Sandra Valenti aveva ottenuto un record personale di 11”9 sui 100m nel 1958 e aveva indossato 10 volte la maglia “azzurra” tra il 1955 e il 1960.