di Ruggero Alcanterini

STELLE CADENTI – Delle meteore effimero cascame, le stelle cadenti son belle eppur frutto dello strame. Chi sgomita mena e si tuffa non sempre sano esce dalla zuffa. Chi se ne frega delle convenzioni non pensi di avere a che fare solo con greppie colme di rassegnazioni. Prima o poi il mondo farà il botto e ai satrapi non rimarrà che il tempo per un fiotto…