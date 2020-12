COME E’ FATTO IL VACCINO PER IL COVID-19? - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Tra le tante domande che il paziente pone al medico in merito al vaccino per il Covid-19, spicca una: “Come è fatto?” A domanda risponde la SIMG, Società Italiana di Medicina Generale per pazienti e Medici di famiglia che in documento pubblicato sul loro sito online chiarisce ogni dubbio in merito alla vaccinazione anti-covid.

“COME E’ FATTO IL VACCINO PER IL COVID-19?I virus SARS-CoV-2 (che provocano il Covid-19) fanno ammalare le persone utilizzando una proteina della loro superficie (proteina S o Spike) che serve a far penetrare il virus all’interno delle cellule delle persone infettate. Tutti i vaccini attualmente in studio sono stati messi a punto per indurre una risposta che blocca tale proteina e quindi impedisce il replicarsi del virus nel soggetto infettato.Il primo vaccino disponibile in Italia ed in Europa è stato realizzatoutilizzando una molecola (mRNA), che permette nelpaziente vaccinato di formare anticorpi destinati a proteggere dalla malattia COVID-19. Dunque in questo vaccino per il COVID-19 non c’è l’intero virus, né vivo né ucciso. L’mRNA del vaccino scompare dall’organismodi chi si vaccina nel giro di pochi giorni”.