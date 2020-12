NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (75a puntata)- ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (42°) - ATLETICA LEGGERA - PIERA TIZZONI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (75a puntata)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (42°) – ATLETICA LEGGERA – PIERA TIZZONI (Torino, 14 febbraio 1940) A 20 anni ha preso parte alla gara di salto in lungo, non superando le qualificazioni con m. 5,65 e classificandosi quinta nella staffetta 4×100 con Letizia Bertoni, Sandra Valenti, e Giuseppina Leone, con il tempo di 45”80. Tesserata per il C.S. FIAT, è stata due volte campionessa italiana assoluta del salto in lungo e quattro volte della staffetta 4×100 metri tra il 1955 e il 1960. Con record personali di 12”1 sui 100m e 5,91 nel lungo (1959) Piera Tizzoni ha indossato la “maglia azzurra” cinque volte tra il 1958 e il 1960.

Palmarès

2 volte campionessa italiana assoluta del salto in lungo (1959, 1960)

4 volte campionessa italiana assoluta della staffetta 4×100 metri (1955, 1956, 1958, 1959)

1955

Oro ai campionati italiani assoluti di atletica leggera, staffetta 4×100 metri – 48″7

1956

Oro ai campionati italiani assoluti di atletica leggera, staffetta 4×100 metri – 48″3

1958

Oro ai campionati italiani assoluti di atletica leggera, staffetta 4×100 metri – 48″0

1959

Oro ai campionati italiani assoluti di atletica leggera, salto in lungo – 5,60 m

Oro ai campionati italiani assoluti di atletica leggera, staffetta 4×100 metri – 47″9

1960