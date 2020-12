GRANDE TOMBOLA DELL'INNOVAZIONE IL 3 GENNAIO ONLINE: L'INVITO DA TECHNOTOWN E CASINA DI RAFFAELLO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Giocare da casa alla Grande Tombola dell’Innovazione, un viaggio virtuale tra i grandi inventori, la scienza, l’arte e la letteratura che hanno fatto la storia del nostro Paese. E’ l’idea di Technotown e Casina di Raffaello, le due ludoteche dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, che invitano bambini, adulti e famiglie di tutta Italia a divertirsi insieme. Online, domenica 3 gennaio dalle ore 16,30.

Nella versione classica della Tombola, spesso ai numeri vengono associati significati particolari, di solito a sfondo umoristico, come nella cosiddetta Smorfia. Anche nella Grande Tombola dell’Innovazione, come in una moderna smorfia, ad ogni numero estratto corrisponderà un innovatore italiano e la sua invenzione e alcune di queste, le più intriganti, saranno accompagnate da una lettura, una storia, una filastrocca o una poesia che condurranno i giocatori a spaziare nel mondo della scienza, della tecnologia e della creatività in un divertentissimo ping pong tra le due ludoteche.

Per giocare è molto semplice: basta prendere delle cartelle della propria tombola a casa, scattare una foto della cartella scelta e inviarla per mail a lab@technotown.it indicando il nome della squadra corrispondente a ciascuna cartella. Si riceverà, sempre per mail, il link alla piattaforma a cui collegarsi con il proprio tablet, computer o smartphone, domenica 3 gennaio, e giocare in compagnia di tante altre famiglie.

Sarà una vera Tombolata virtuale, con la quale coinvolgere familiari e parenti lontani, superando i limiti locali o regionali e ricongiungendo le persone care intorno ad un tavolo da gioco virtuale grande come il nostro Paese. Un’occasione speciale per trascorrere un divertentissimo pomeriggio insieme tra scienza, arte, storia e letteratura, scoprendo tante curiosità sull’ingegno creativo del nostro Paese.