REMEMBER DEL DIRETTORE - 28 DICEMBRE 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

ANCORA AUGURI PER IL NUOVO ANNO, COINVOLGENDO CHI E’ STATO NOSTRO IMPORTANTE COMPAGNO DI VIAGGIO NEL PASSATO, CHI HA AIUTATO NOI E LA COLLETTIVITA’ A CRESCERE, CHI CI HA LASCIATO IL TESTIMONE DELLA PROPRIA ESPERIENZA DI VITA E NON DEVE ESSERE DIMENTICATO. PENSO ANCORA – PER QUELLO CHE MI RIGUARDA – ALL’AMICO DIRIGENTE “RICCARDIANO” RENATO TAMMARO, INEGUAGLIABILE NELL’APPROCCIO, A GUSTAVO ANSINI, DOMINATORE SENZA CORONA SUL RING, SUI CAMPI D’ATLETICA E NELLA VITA, A LEO CHIOSSO, PAROLIERE STRAORDINARIO AL FIANCO DI FRED BUSCAGLIONE E MINA, CHE PROFUSE LA SUA CREATIVITA’ AL NOSTRO FIANCO NELL’AICS ANNI OTTANTA…