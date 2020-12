REMEMBER DEL DIRETTORE - 28 DICEMBRE 2014 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A PROPOSITO DI OLIMPIADI IN ITALIA, QUESTA MATTINA HO APERTO UNA DELLE TANTE PUBBLICAZIONI IN ATTESA DI ESSERE CATALOGATE, IL N. 2 DEL 1922 DELLA RIVISTA “ITALIA”, EDITA DALL’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO FORESTIERI. AL MOTTO “ITALIA SEI GRANDE, SEI BELLA, SII FORTE!” VENIVANO PRESENTATE LE PRIME OLIMPIADI UNIVERSITARIE ITALIANE, IN PROGRAMMA A ROMA DAL 12 AL 30 APRILE DI QUELL’ANNO. PER SPORT, ARTE E SCIENZA, VI PRESERO PARTE OLTRE DUEMILA ATLETI E STUDENTI ITALIANI E STRANIERI, UTILIZZANDO STRUTTURE CHE AVEVANO MANCATO L’APPUNTAMENTO CON IL 1908 E AVREBBERO SALTATO TANTE ALTRE POTENZIALI OPPORTUNITA’, SALVO QUELLA DEL 1960. QUELLA GRANDE FESTA ORGANIZZATA DAL C.O.S.I. LA DICEVA LUNGA SU QUANTO SAREBBE CAPITATO PRIMA NEGLI ANNI TRENTA CON MARIO SAINI A TORINO E POI TRA GLI ANNI QUARANTA E OTTANTA CON LA “STAFFETTA” TRA NOSTINI, ZAULI, ONESTI E NEBIOLO, A CONFERMA DEL FATTO CHE BISOGNA CREDERE IN QUEL CHE SI PENSA E SI FA, CONSAPEVOLI DEL PROPRIO VALORE… (LA BELLISSIMA MEDAGLIA ERA OPERA DI SILVIO CANEVARI)