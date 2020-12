XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO(73a puntata)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (40°) - ATLETICA LEGGERA – LUIGI ULIVELLI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO(73a puntata)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (40°) – ATLETICA LEGGERA – LUIGI ULIVELLI (Corazzano, 8 settembre 1935 – Livorno, 17 febbraio 2010) Con un record personale di m. 7,57, ottenuto nel 1959, a 25 anni ha preso parte alla gara di salto in lungo, subendo un grave infortunio e quindi senza ottenere misure valide per la qualificazione. Aveva sfiorato il titolo assoluto ad appena diciotto anni nel 1953 dietro Druetto e poi l’anno successivo ed ancora nel 1957 e nel 1959 dietro Bravi , sempre con la maglia dell’Atletica Livorno. 6 volte in “azzurro” tra il 1954 e il 1060, nel 1955 era salito sul podio più alto ai Giochi del Mediterraneo in Barcellona con la misura di m. 7,17.