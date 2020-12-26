 REMEMBER DEL DIRETTORE - 26 DICEMBRE 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


Editoriale del Direttore

REMEMBER DEL DIRETTORE – 26 DICEMBRE 2015

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SI ASPETTANO SEMPRE LE “VACANZE” DI NATALE PER FARE TUTTO QUELLO CHE SI E’ RINVIATO DURANTE L’ANNO E POI CI SI DEVE AGGRAPPARE AI RITAGLI DI TEMPO PER FARE GLI AUGURI O ESPRIMERE QUALCHE PENSIERO PRIMA DELLE SCADENZE. IL “BUON NATALE” ORMAI E’ ANDATO E DOBBIAMO AFFRETTARCI CON IL “BUON ANNO”, COINVOLGENDO ANCHE STRAORDINARI COMPAGNI DI VIAGGIO VOLATI VIA CON IL VENTO DI BOREA, MA CHE IDEALMENTE NON CI HANNO MAI LASCIATO, COME MARIO LANZI, VITALIANA CARNESECCHI, OTTAVIO MISSONI, GIORGIO OBERWEGER…

 

 

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