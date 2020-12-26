 REMEMBER DEL DIRETTORE 26 DICEMBRE 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


Editoriale del Direttore

REMEMBER DEL DIRETTORE 26 DICEMBRE 2015

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COME NON CONCLUDERE LA TORNATA ODIERNA DEI BUON ANNO ! SE NON CON CHI HA CARATTERIZZATO E CONDIZIONATO GRAN PARTE DELLA NOSTRA ESPERIENZA DI VITA E DI SPORT NEL TRASCORSO MEZZO SECOLO ? PARLIAMO DI PIETRO PAOLO MENNEA E DEL SUO SCOPRITORE E MENTORE, IL PROF. ALBERTO AUTORINO, DEL GRANDE PROMOTORE DELLO SPORT PUGLIESE, NICOLA OBERDAN LA FORGIA, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA NAZIONALE AICS, ENRICO GUABELLO E DI VITTORIO MARTUSCELLI, CHE GLI FECE INDOSSARE LA PRIMA MAGLIA TRICOLORE NEL 1969, IN QUEL DI SALERNO

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