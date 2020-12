SANTO STEFANO, GIUSTO GIORNO DI RIPOSO, DOPO LE FATICHE GASTRICHE DEL NATALE. 26 DICEMBRE, COMPLEANNO DI FRANCO RADMAN, UNA DOPPIA OCCASIONE PER FESTEGGIARE UN GRANDE, SOLARE PRIMATISTA DECATHLETA “AZZURRO” E PER RICORDARE A ME STESSO IL TEMPO TRASCORSO AL BORDO DEL CAMPO, PENNA IN PUGNO … CON UN ARTICOLO DEL 1965.