PELLE SANA COL PEPE DI SICHUAN - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Conoscete già il Pepe di Sichuan? E’ una bacca ottenuta dalle piante del genere Zanthoxylum. L’uso più comune è in cucina, come spezia. Il nome pepe è dovuto al fatto che la bacca può ricordare una bacca di pepe nero, ma tra le due spezie non c’è correlazione. In cosmesi l’estratto dal pepe di Sichuan ha azione idratante e lenitiva del prurito e del rossore. Ma non c’è solo il Pepe di Sichuan tra i principi attivi nei prodotti ON COS. Spiccano anche il fico d’india, l’estratto di The verde e melissa. Le referenze sono 7 e riguardano viso, corpo e capelli, sottoforma di crema viso detergente viso, crema corpo, olio e shampoo nelle varie declinazioni.

La linea ON COS si distingue anche per l’utilizzo di bio tecnologie cosmetiche come carrier (vettori): sono molecole intelligenti che favoriscono l’assorbimento dei principi attivi. Inoltre, i principi attivi sono presenti nelle percentuali certificate da appositi studi scientifici, a garanzia della loro efficacia.