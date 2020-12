NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO(72a puntata)- ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (39°) - ATLETICA LEGGERA - NEREO SVARA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO(72a puntata)– ATLETI ITALIANI PARTECIPANTI (39°) – ATLETICA LEGGERA – NEREO SVARA (Trieste, 20 settembre 1935) A 25 anni ha partecipato nella gara dei m. 110 ostacoli, GIUNGENDO 4° in semifinale con il tempo di 14”3. Tesserato per la Società Ginnastica Triestina, ha vinto per due volte il titolo italiano assoluto dei 110 metri ostacoli nel 1959 a Roma e nel 1961 a Torino. Ha fatto parte 11 volte della Nazionale italiana, la prima volta il 27 luglio 1958 a Torino (Italia-Svizzera 130-80) e l’ultima agli Europei di Belgrado nel settembre 1962. Ha inoltre partecipato ai campionati d’Europa di Stoccolma nel 1958, alle Universiadi di Torino 1959 ed alle Olimpiadi di Roma nel 1960. 14”0 il suo record personale stabilito a Siena il 9 luglio 1960 e confermato l’anno seguente a Verona (14 maggio), Palermo (7 ottobre) e Roma (15 ottobre).