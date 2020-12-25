 XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 -  IL DOVERE COMPIUTO – 72° puntata - L'Eco Del Litorale | Notizie online


Editoriale del Direttore

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 –  IL DOVERE COMPIUTO – 72° puntata

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XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 –  IL DOVERE COMPIUTO – 72° puntata.

 

 

CON QUESTO NATALE ASSOLATO E PIENO DI POLVERI SOTTILI, SI RAFFORZA IN ME LA CONVINZIONE CHE STAVAMO MOLTO MEGLIO, QUANDO STAVANO MOLTO PEGGIO. E ALLORA TORNO A QUELLA GALLERIA IDEALE DI PERSONAGGI CHE CI HANNO ACCOMPAGNATO NEL DIVENIRE DI QUESTI CINQUANTACINQUE ANNI, CHE CI SEPARANO DALLA MAGIA DI ROMA 1960. FACCIAMO DUNQUE UNA BELLA FESTA UNENDOCI AD AMICI E BUONI MAESTRI, SENZA TEMPO… NELL’ORDINE, GIACOMO BRODOLINI, SANDRO CALVESI, PROBO ZAMAGNI, GIUSEPPE ROVELLI, BRUNO BENECK..

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