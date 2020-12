BEAUTY ROUTINE: UN UFO RIVOLUZIONA I RITUALI SKINCARE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Da quando Victoria Beckham ha ammesso di usarlo per preparare la pelle delle modelle nel backstage prima della Fashion Week di Londra e New York. E da quando anche Huda Kattan, guro del make-up, ha confessato ai suoi 40.9 milioni di followers di essere fan del device, UFO 2 e UFO mini 2 hanno rivoluzionato la routine di mezzo mondo. Perché? Beh, si ottengono risultati superiori rispetto alle classiche maschere. Trasforma la routine di maschera di 20 minuti in un trattamento di 90 secondi che rende la pelle visibilmente migliorata dopo il primo utilizzo. Perché migliora la beauty routine per la cura della tua pelle con la tecnologia Hyper-Infusion (termoterapia e crioterapia), luce Led a spettro completo (8 colori diversi) e pulsazioni T-Sonic TM, UFO TM offre un servizio avanzato si applicazione della maschera portando la potenza nel comfort di casa tua. Perché ha una tecnologia personalizzabile, ed è come portarsi l’estetista a casa, solo che usa l’app, attraverso la quale puoi selezionare e creare la beauty routine più adatta a te per avere la migliore esperienza possibile con il tuo UFOTM Power Activated Mask.

Da quando Foreo ha esordito con il suo concetto di maschere nel 2018, con i dispositivi UFO e con solo due activated masks – una per il giorno ed una per la notte -, l’azienda ha in sostanza trasformato in un fenomeno mondiale le smart masks, al punto che ha esteso la Power Activated Mask Collection da 2 a 12 maschere, rendendole adatte e tutti e a ogni tipo ti pelle immaginabile.

E poi ha di bello che il dispositivo combina termoterapia, crioterapia, pulsazioni T-Sonic, personalizzazione completa via app, e terapia a luce LED a spettro completo in ben 8 colori. E’ per questo che il dispositivo smart mask UFO 2 ottimizza l’efficace assorbimento dell’essenza della tua maschera viso, regalandoti al contempo un paradisiaco massaggio di puro relax.