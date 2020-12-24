IL DOVERE COMPIUTO - 71a PUNTATA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

CONTINUO OGGI CON GLI AUGURI IDEALI A TUTTI GLI AMICI VOLATI VIA E CHE SONO STATI COPROTAGONISTI DELLA STRAORDINARIA RINASCENZA ITALIANA, LEGATA AI GIOCHI OLIMPICI DI ROMA 1960, PUNTO NODALE DELLA STORIA DEL NOSTRO PAESE. IO SONO DELL’OPINIONE CHE NON SI DEVE DIMENTICARE O VOLUTAMENTE IGNORARE IL PROPRIO PASSATO. COSI’, DI SEGUITO, POI CON ALTRI POST, ABBRACCERO’ CON VOI ALTRI COMPAGNI DI VIAGGIO E MAESTRI INCONTRATI NEL CORSO DI QUESTO TEMPO STRAORDINARIO. INTANTO, ECCO PRIMO NEBIOLO, ALFREDO BERRA, PEPPINO RUSSO, PINO DORDONI… BUON NATALE !!!