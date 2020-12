REMEMBER DEL DIRETTORE - 23 DICEMBRE 2019 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

RIPARTIAMO CON “MOVIMENTO SALUTE”

Dopo lo start up del 10 dicembre, in Sala Giunta/Palazzo H, con l’iniziativa “RipARtiamo” favore degli affetti da artrite reumatoide, promossa con CNIFP da FIDAL e FIN, sostenuta da SANOFI e You Emergency, una breve galleria fotografica del primo evento organizzato per il Progetto “MOVIMENTO SALUTE”, secondo l’indirizzo condiviso della mission finalizzata alla promozione della qualità della vita, attraverso l’attività sportiva tra gli over 64. L’iniziativa in corso riguarda circa cinquemila soggetti in diversi comuni del Lazio e della Calabria, preambolo per una azione massiva articolata sull’intero territorio nazionale, in collaborazione con l’Accademia di Cultura e Sport, l’Università S. Raffaele e i comuni, stante il nostro Protocollo con l’ANCI per il conferimento delle Deleghe Assessorili al Fair Play e le attività compatibili in ambito sociale sui territori. Il 17 c.m. abbiamo approfondito le intese con altre due Amministrazioni e comunità ad Orvieto e a Forlì, dopo Savona dove, come a Castelnuovo di Porto. abbiamo attivato la collaborazione anche per la sicurezza per runner e ciclisti su strada, illustrata anche il 21 in occasione del 90° dell’AS Roma Ciclismo, con il Presidente della FCI, Di Rocco. Prossime tappe a Isernia, Loreto Aprutino, Foggia, Ponzano Veneto, Udine e il Municipio VII di Roma con i percorsi sicuri nel Parco degli Acquedotti, con il Progetto LISA…