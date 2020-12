REMEMBER DEL DIRETTORE - 23 DICEMBRE 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

SONO ANCORA IN TEMPO PER MANDARE GLI AUGURI DI NATALE A TANTI AMICI CHE SONO VOLATI VIA DURANTE QUESTI CINQUANTACINQUE ANNI, CHE CI SEPARANO DAL VERO “MAGIC MOMENT” DELLA STORIA ITALIANA, NON SOLTANTO SPORTIVA. I XVII GIOCHI OLIMPICI DELL’ERA MODERNA A ROMA FURONO REALIZZATI APPENA QUINDICI ANNI DOPO LA CONCLUSIONE CATASTROFICA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE E MOLTI DEI PROTAGONISTI DI QUEL MIRACOLO TRICOLORE ED IRIDATO SONO APPUNTO I DESTINATARI DEI MIEI AUGURI INTRISI DI GRATITUDINE. PER QUESTO, INIZIO DA LANDO FERRETTI, PERCHE’ SENZA DI LUI LO SPORT ITALIANO AVREBBE AVUTO BEN ALTRO PERCORSO E IL CONI NON AVREBBE AVUTO L’AUTOREVOLEZZA E LA FORZA DI ESPRIMERSI COME RIUSCI’ A FARE, APPUNTO NEL 1960 CON BRUNO ZAULI E GIULIO ONESTI ALLA GUIDA, CHE EBBERO IN ANDREOTTI UN INTERLOCUTORE DI GOVERNO FONDAMENTALE, STANTE LA DIFFIDENZA E L’OSTILITA’ PRECONCETTA DI BUONA PARTE DELLA POLITICA E DEGLI STESSI DEMOCRISTIANI…